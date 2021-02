Regjeringen falt for bilgigantens «norgesflørt»: - Dette bør man ikke gjøre så ofte

Søndag går General Motors på lufta i USA med sin nye reklamefilm som skal vises i pausen på den store Super Bowl-finalen, men allerede en uke i forveien begynte annonsøren å slippe smakebiter fra filmen, som raskt fanget raskt oppmerksomheten til norsk presse. General Motors har fått med seg Will Ferrell til å fronte kampanjen, der de spør hvorfor den amerikanske skuespilleren hater Norge. I én av filmene ser vi Ferrell bestille fem millioner pizza med ansjos til den norske befolkningen.

Onsdag hadde hele reklamefilmen premiere på nett, og der kommer svaret.

«Visste du at Norge selger langt flere elbiler per innbygger enn USA? Norge!? Vel, det aksepterer jeg ikke» sier en opprørt Will Ferrell og setter kurs mot Norge for «å knuse» det norske elbil-forspranget. General Motors har nemlig satt seg et mål om å levere 30 nye elbilmodeller før 2025.

Ble varslet

Allerede tirsdag denne uken var statsministerens kontor klar med sitt svar i form av en kort video og Twitter-melding fra Erna Solberg.

«Well, thanks #WillFerrell I do like pizza. But really, anchovies? Could we have pineapple instead? And make it 5,4 million. Delivery in time for #superbowl», skrev Solberg på Twitter.

Kommunikasjonssjef Rune Alstadsæter i Høyre forteller at de var forberedt på oppmerksomheten.

- Vi fikk et varsel fra Norges ambassade i USA om at det skulle komme et humoristisk angrep på Norge i en stor Super Bowl-reklame. Det er jo en én gang i året-happening og veldig stort, så vår vurdering er at uavhengig av hvem som stod bak stuntet, så ville vi bli bedt om å kommentere Will Ferrells sinne mot Norge. Vi valgte svare på en humoristisk og avvæpnende måte før vi fikk spørsmål i andres kontekst, sier han til Kampanje.



- Hva er risikoen med å svare i andres kontekst?



- Det vet vi ikke. Man vet aldri hvordan ting spiller seg ut. Sånn som dette ble fremstilt, var det naturlig at noen svarte, fordi Super Bowl-kampanjen var så stor. I stedet for å sitte og vente på at andre skulle definere hva det var, valgte vi å svare på en humoristisk og avvæpnende måte.

Han bekrefter at de ikke ble tilsendt noen pizza fra General Motors og at statsministerens kontor heller ikke har vært i kontakt med annonsøren.

- Norske forbrukere er jo på verdensbasis innovatører når det kommer til å kjøpe elbil, og deler av det skyldes norsk elbilpolitikk. Det har gjort at klimautslippene har gått ned i flere år på rad. Vi mener det er en verdenssuksess, og hvis store internasjonale selskap og land vil la seg inspirere av oss, så er det fint.

Les også: FHI slipper første koronavaksine-reklame: - Forventer en del reaksjoner

- God norgesreklame

Professor i markedsføring på Handelshøyskolen BI, Lars Erling Olsen, tror Norge tjener på oppmerksomheten fra General Motors.

- Det er god norgesreklame og viser norske løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Det synes jeg bare er positivt og morsomt, sier han.

Han liker også svaret fra statsministeren, som han mener gir drivstoff til saken.

- Er det mulig å være kritisk til at regjeringen hopper på en reklamekampanje på denne måten?

- Klart man kan være det. Men det er ikke så ofte Norge får primetime i USA på noe som egentlig er positivt, så jeg ser ikke helt at det skader og det viser at Norge ikke er så selvhøytidelig og at vi har humor. Men klart - dette bør man ikke gjøre så ofte. Det må være unntaksvis og man må nøye vurdere saken bak.

Les også: XXL økte nettsalget med nesten 60 prosent i fjerde kvartal

Forberedt på kritikk

Rune Alstadsæter i Høyre forteller at de er klar over at noen kan være kritiske, men mener kampanjen er så stor at den fortjener et svar.

- USA har en ny president og ny klimagiv. Hvis de vil konkurrere med Norge på andel elbiler, så er det et mål som er supert for hele verden.

Erna Solberg er ikke den eneste norske politikeren som har svart Will Ferrell. Det har også samferdselsminister Knut Arild Hareide gjort.



«Thank you for the pizza, #WillFerrel. I did not know we were participating in a competition! But Norway became the first country in the world where the sale of electric cars has overtaken those powered by petrol, diesel and hybrid engines last year. #Superbowl», skriver han på Twitter.

Les også: Norsk annonsør svarer på Will Ferrells «angrep»: - Been there. Done that

Dagen etter fulgte Hareide opp med en annen adressat:

«Congratulations to @PeteButtigieg as Americas new transportation secretary!! I think @JoeBiden has made a great choice! Let’s have a talk about electric cars after #superbowl Maybe #willferrel will join us for a pizza».

Så langt har verken Solberg eller Hareide fått svar fra Ferrell, eller Buttigieg, på Twitter.

(Artikkelen er først publisert av Kampanje)