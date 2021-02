Hytteeierne vant søksmål – karanteneplikten kjent ugyldig

Retten er enig i at reglene om innreisekarantene for hytteeierne er et inngrep i deres bevegelsesfrihet og rett til respekt for hjem og familieliv. Domstolen konkluderer derfor med at vilkårene for karanteneplikt er ugyldige. Det framkommer av dommen fra Oslo tingrett fredag formiddag.

Seks personer som eier fritidseiendom i Sverige, gikk i bresjen for et søksmål som rundt tusen hytteeiere stilte seg bak. De mente vedtaket om karanteneplikt ved opphold på hytta over grensen var ugyldig.

Likevel må de trolig vente en god stund til før de ubekymret kan reise til og fra hytta i Sverige. Retten gir ikke noe ubetinget eller varig fritak fra innreisekarantenen. Tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen understreker i dommen at unntak må vurderes av forvaltningen, og må ses i sammenheng med øvrige tiltak og utvikling i smittesituasjonen.

Staten anker dommen, opplyser opplyser helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Vi står overfor en alvorlig smittesituasjon, og våre fagmyndigheter har vært tydelige på at karanteneordningen bør være så generell som mulig for å beskytte oss mot importsmitte, og at den bør omfatte personer med fritidseiendommer i utlandet. Regjeringen har fulgt dette rådet. Vi vil derfor anke, sier Høie i en pressemelding.

Ikke fritt fram

I retten avviste advokat Ida Thue fra regjeringsadvokaten argumentasjonen til saksøkerne fullstendig og poengterte at karanteneplikten er et helt sentralt virkemiddel i myndighetenes forsøk på å bekjempe spredningen av coronaviruset.

Saksøkerne har heller ikke fått medhold i begjæringen om midlertidig forføyning.

Som om ikke det er nok, forlenget Sverige onsdag innreiseforbud for alle utlendinger uten negativ coronatest, og har sendt forsvaret vestover for å vokte grensen mot Norge.

Kraftige reaksjoner

Karanteneplikten satte sinnene i kok hos mange av de over 12.400 nordmennene som har hytte i Sverige da den ble innført i fjor vår. Allerede da kom det krav om oppmyking og unntak – uten at regjeringen fant grunn til å etterkomme kravene.

Hytteeierne opplever at de har blitt underlagt forbud når de må sitte ti dager i karantene etter å ha besøkt hytta på den andre siden av grensen, fremgår det av sluttinnlegget deres til retten. De saksøkte derfor staten for å få kjent vedtaket om karanteneplikt ugyldig.

Vedtaket er diskriminerende og strider mot både menneskerettighetene og EØS-avtalen, hevder de.

– Karanteneplikten er et svært inngripende tiltak som setter til side og umuliggjør utøvelsen av helt grunnleggende rettigheter som rett til fri bevegelighet, retten til å utøve eiendomsrett og retten til familieliv og respekt for hjem, skriver hytteeiernes advokater i sluttinnlegget.