Byrådet i Oslo vil ha flere høyhus

I 2005 vedtok bystyret at 42 meter (tilsvarende rundt 12–13 etasjer) var maksgrensen for høye hus i Oslo. Det er riktignok gjort flere unntak for denne regelen, blant annet på Skøyen og Ensjø. Det førte til at bystyret ønsket en ny høyhus-strategi, skriver Aftenposten.

Fra før er det vedtatt å tillate inntil 42 meter ved en rekke knutepunkter, med et tyngdepunkt henholdsvis vest og nord i byen samt langs Ring 1. Nå vil byrådet i tillegg vurdere høyhus på seks nye steder i øst og sør. De vil også se på om det kan bygges høyere alle disse stedene.

– Vi har vært gjennom en fase hvor Oslo har vært lettere å utvikle. Vi har transformert byen i områder hvor det før primært var industri. Nå skal vi delvis utvikle byen i resten av byggesonen. Det skal være en større grad av fornuftig fortetting, og det skal være høyhus, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til avisen.

Oslo Plaza på 117 meter (bygget før bystyret vedtok 42-metersregelen i 2005) kan dermed miste posisjonen som byens høyeste bygg (og Norges nest høyeste).

Både på Majorstuen, Økern, Nydalen, Furuset, Ryen og Hauketo kan det dukke opp høyhus i framtiden.

– Dette handler om areal. Vi har ikke ubegrenset av det i Oslo. Vi må tørre å bygge høyere der det er mulig og fornuftig, sier vikarierende byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG).