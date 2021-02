Navarsete etterlyser klarere svar fra eget parti om slutten på norsk oljeutvinning

I utkastet fra programkomiteen til nytt partiprogram er det særlig i klima- og miljøspørsmål at komiteens medlemmer er uenige. I utkastet handler hele tre av sju dissenser om klima. Et av temaene som skaper hodebry er den norske oljeutvinningen.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke sette noen sluttdato for norsk oljeproduksjon. Tidligere Sp-topp Åslaug Haga har etterlyst det, og Oslo Sp har snakket om å programfeste det, skriver Nationen.

Nå mener tidligere partileder og statsråd Liv Signe Navarsete at Sp må være klarere i talen om at oljeutvinningen vil gå mot en avslutning. Overgangen til en grønnere industri skjer ikke over natta, presiserer hun.

– Men Sp må være tydelig på at det er i den retninga den går. Slike spørsmål krever tydelige svar. Vi må forberede oss på at den store tiden for nye, store oljeutvinningsprosjekter er over, sier Navarsete, og mener Sp bør arbeide aktivt for grønne arbeidsplasser som gradvis skal avløse oljeproduksjonen.

Klimadebatten i partiet dreier seg også blant annet om CO2-avgiften, elbilfordeler og karbomavgiften.