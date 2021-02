Russland «bekymret» over amerikanske bombefly på norsk jord

De amerikanske bombeflyene av typen B-1B Lancer skal utplasseres på Ørlandet i løpet av februar og blir værende en måneds tid. Det er første gang i nyere tid at amerikanske bombefly utplasseres i Norge.

I en epost til NRK skriver den russiske ambassaden at de er bekymret over utviklingen.

– Vi registrerer med bekymring hvordan Norge stiller sitt territorium til disposisjon for risikable utenlandske manøvrer, skriver ambassaden, og fortsetter:

– Vi er overbevist om at det ikke er noen problemer i Arktis, eller i Nord-Europa, som trenger involvering av militærpolitiske blokker.

Ambassaden har tidligere uttalt at de vil følge situasjonen nøye og treffe de tiltakene de mener er nødvendige for å sikre sitt eget land.

NUPI-forsker Julie Wilhelmsen er ikke overrasket over svaret, og mener at Russland tidligere har sett på Norge som en slags buffer mellom øst og vest – et mer nøytralt land mellom dem og USA.

Slik er det ikke lenger.

– For Russland ser Norge ut som USAs forlengede militære arm, sier hun til NRK.