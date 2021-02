Bergen lufthavn Flesland var stengt etter røykutvikling i verksted ID: 17555

Ifølge vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Bergen oppsto det røykutvikling på et verksted tilknyttet heliporten som ligger et godt stykke nord for hovedterminalen på Flesland.

– Det viser seg at det muligens har vært en brann i et batteri, sier Hartvigsen til NTB.

Brannen ble slukket etter kort tid.

Ifølge Bergensavisen ble rundt 100 personer evakuert på grunn av fare for gassutslipp fra batteriene. Det ble ikke meldt om personskader.

Vest politidistrikt fikk melding om brannen klokken 16.42, og rundt 45 minutter senere skrev politiet på Twitter at alle de evakuerte kunne returnere, og at lufttrafikken gikk som normalt.