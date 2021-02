Ingenting tyder på at det ligger noe straffbart bak dødsbrann i Ålesund, ifølge politiet

– Det har ikke vært mulig å finne en direkte påviselig brannårsak i Steinvågvegen i Ålesund. Etterforskningen har ikke avdekket forhold som skulle tilsi at brannen skyldtes en straffbar handling, sier politiadvokat Sander Brink i Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.

Huset i Steinvågvegen 43 B på Aspøya som begynte å brenne tidlig om morgenen lørdag 23. januar, var så utbrent at det ikke er mulig å angi noen sikker brannårsak.

Kriminalteknikere fra politiet har gjennomført omfattende undersøkelser i restene av huset, men har nå avsluttet arbeidet på stedet.

– Taktisk etterforskning sammenholdt med kriminaltekniske undersøkelser har gitt klare holdepunkter for at brannen har startet i leiligheten til de to omkomne kvinnene, sier Brink.