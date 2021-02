Prest holdt «gaming-minnestund» for to av de omkomne i hyttebrannen på Andøya

For en uke siden arrangerte presten Gunnar Kristjansson (40) en digital minnestund for vennene til de to 15-åringene Henning Christian Bang Johansen og Mogens Pareli Krogh Hovde, som var blant de fem som omkom i hyttebrannen på Andøya i januar.

Etter brannen tilbrakte presten mye tid med familie og pårørende. Det tok ikke lang tid før Kristjansson forsto at han og guttene delte samme hobby, nemlig gaming.



For å gjennomføre minnestunden koblet presten seg på chatteprogrammet «Discord», som er designet for gamere. Der klarte han å oppsøke 15-åringenes digitale nettverk.

– Henning og Mogens hadde mange felles venner der, viste det seg, forteller han til avisen.

På Discord fant han vennenes «digitale rom» og holdt minnestund for gamerne. Mange av dem var fra samme område.

Sammen delte de historier og minner om vennene de hadde mistet. I bakgrunnen spilte presten musikk fra 15-åringenes Spotify-lister.