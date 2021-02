Den døde er en mann i 80-årene, skriver Fredriksstad Blad.

Dødsfallet er det åttende coronadødsfallet på sykehjemmet. Samtidig er det påvist fire nye smittetilfeller i Fredrikstad det siste døgnet. Et av tilfellene har ukjent smittevei. To av tilfellene er knyttet til et utbrudd i hockeyklubben Comet, opplyser kommunen.