AstraZeneca-vaksinen kun til folk under 65 år

FHI anbefaler vaksinen fra AstraZeneca kun til dem under 65 år. Norge får 193.000 doser av denne i februar, noe som er langt færre enn ventet.

Direktør Camilla Stoltenberg orienterte om blant annet vaksinen fra AstraZeneca under en pressekonferanse torsdag morgen.

Grunnen til at den bare anbefales til dem under 65 år er at dokumentasjonen er begrenset – ikke fordi den ikke virker, understreket hun.

– Det er svært få deltakere eldre enn 65 år, slik at man har ikke dokumentasjon for den effekten, sa hun.

Som andre land

Norge følger dermed i samme spor som en rekke andre land, blant annet Tyskland.

Personer under 65 med underliggende sykdommer med særlig høy risiko for alvorlig forløp av covid-19 er heller ikke omfattet av anbefalingen for AstraZeneca-vaksinen.

Helsepersonell under 65 år er inkludert i anbefalingen.

Større studie på gang

Audun Hågå, direktør i Statens legemiddelverk, under en pressekonferanse hos FHI torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Direktør Audun Hågå i Statens legemiddelverk trakk fram at studiene for denne vaksinen omfatter om lag 24.000 deltakere – og at effekten ser ut til å være rundt 60 prosent.

– Disse studiene ga ikke så mye grunnlag for å si noe om effekten på personer over 55 år. Det kom av at det var få deltakere og få sykdomstilfeller i den aldersgruppen. Ekspertene våre har allikevel denne gruppen i indikasjonen fordi man forventer at den vil ha en viss effekt. Der baserer man på de tidlige studiene som inkluderte den aldersgruppen, men også erfaringer fra andre vaksiner, sa Hågå.

Svarene fra en større studie i USA er også ventet snart.

Færre enn ventet

Norge får 193.000 doser av AstraZeneca-vaksinen denne måneden.

– Vi hadde forventet 1,12 millioner doser i februar. Det ligger nå rundt 193.000 doser, fordelt på fire leveranser, forteller Jasper Littmann, assisterende direktør for coronavaksinasjonsprogrammet hos FHI.

AstraZeneca opplyste først at Norge ville få 36.000 doser denne uka, men dette er nedjustert til 21.000. Totalsummen for februar påvirkes ikke av dette.

FHI har ikke fått bekreftet dosene som skal leveres i mars. Dette gjelder også for de andre produsentene.

Optimistisk anslag

– De viktigste begrensningene for tempoet på vaksinering i Norge framover er antall tilgjengelige vaksiner og vaksinedoser, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Lise Åserud / NTB

Camilla Stoltenberg opplyste at dersom Folkehelseinstituttets optimistiske anslag slår til, vil alle over 18 år i Norge være ferdigvaksinert innen midten av september.

– De viktigste begrensningene for tempoet på vaksinering i Norge framover er antall tilgjengelige vaksiner og vaksinedoser, sa hun.

I dette anslag legges det til grunn at tre nye vaksineprodusenter blir godkjent. Det vil i så fall bety flere leveranser til Norge – og vesentlig flere vil bli vaksinert i andre kvartal enn dersom man legger et mer nøkternt anslag til grunn.

Midten av september

– Dersom vi antar at de tre vaksinene blir godkjent (CureVac, Johnson & Johnson og Novavax) og leverer nok fordelt på april til september til å vaksinere 3,5 til 4 millioner personer, vil vi sannsynligvis kunne tilby første dose til alle over 18 år innen utgangen av juli. sa Stoltenberg.

FHI-direktøren sa at de da kan tilby første dose til alle i risikogrupper med underliggende sykdommer før midten av mai, til nær alt helsepersonell før siste uken i mai, og at de vil være ferdig med å vaksinere alle over 18 år innen midten av september.