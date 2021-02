Kvinne ble meid ned av elsparkesykkel – mann tiltalt for flere lovbrudd

Kvinnen krysset veien i et fotgjengerfelt i Bygdøy allé på Frogner da hun ble påkjørt av elsparkesykkelen. I sammenstøtet ble kvinnen slått i bakken og fikk hjerneblødning. Hun ble liggende på sykehus i to uker etter sammenstøtet.

Nå er en mann i 40-årene tiltalt for flere brudd på vegtrafikkloven etter ulykken.

I tillegg til at påtalemyndigheten mener at han ikke var hensynsfull nok i trafikken, er han også tiltalt for å ha ført en motorvogn han ikke hadde gyldig førerkort for. Grunnen er at påtalemyndigheten mener at elsykkelen på grunn av sin høyeste hastighet må regnes som en motorvogn.

Etter ulykken skjedde i september meldte oslopolitiet at vitner på stedet sa at elsparkesykkelen holdt svært høy fart før sammenstøtet.

Påtalemyndigheten mener også at elsparkesykkelen på grunn av farten den kunne oppnå burde ha vært registrert som en motorvogn og forsikret.