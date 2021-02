Ap i Oslo snur og vil likevel beholde Ullevål sykehus

Leder Frode Jacobsen i Oslo Ap sier til Dagsavisen at begrunnelsen for at de likevel vil gå inn for å bevare Ullevål sykehus er at Oslos befolkning må sikres nødvendig sykehuskapasitet.

Oslos befolkning er forventet å vokse med 150.000 mennesker de neste 20 årene.

I en uttalelse tirsdag kveld snudde fylkespartiet og fulgte etter resten av bystyret i Oslo der alle unntatt Høyre nå ønsker å bevare Ullevål sykehus. Dermed er Ap-laget både for nytt sykehus på Aker, for en videreutvikling av Rikshospitalet på Gaustad og for å bevare sykehuset på Ullevål.

«Ullevål sykehus må inngå som del av den fremtidige sykehusstrukturen i Oslo. Det sikrer at Oslo kan få det sykehustilbudet vi trenger», heter det i uttalelsen som Dagsavisen gjengir.

– Jeg føler meg trygg på at våre folk vil nikke anerkjennende til dette vedtaket og si at det er en veldig nyttig avklaring for oss før vi skal ut i valgkamp og snakke til folk om de store utfordringene Oslo står foran, sier Jacobsen.