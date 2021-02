600 beboere fikk reise hjem igjen etter Gjerdrum-skredet

Det ble bilkø ved sperringene i Gjerdrum onsdag ettermiddag.

Blant dem som sto i bilkøen, var Zahed og Alyie Tahai. De bor i Nystulia, helt inntil der sperringene for den nye evakueringssonen er.

Da NTB møtte dem på Ask like før innslippet, var de spente på hvordan det ville bli å komme tilbake til hjemmet. De var derimot sikre på at de ikke kommer til å flytte tilbake med en gang.

– Ville vært et mareritt å komme tilbake for å sove her



– Vi får se. Vi kan ikke bestemme nå når vi skal komme tilbake. Vi vil gjerne tilbake til leiligheten vår, vi trives veldig godt her, sier Alyie etter å ha fått sett leiligheten igjen.

– Det er ikke enkelt. På en måte er det fint å komme hit. Men det ville vært et mareritt å komme tilbake for å sove her nå, sier Zahed.

De har bodd i leiligheten siden 2012. De forteller at de våknet av lydene fra skredet om natten 30. desember. En lyd de først trodde var fra en brøytebil.

– Tungt å tenke på

Da de skjønte at det var noe annet, var Zahed raskt ute for å vekke flere naboer.

Blant dem var Runa Torvø og Lars Knutsen, som også kom hjem igjen like etter at sperringene ble fjernet onsdag ettermiddag. Torvø var raskt borte for å hilse på da hun så ekteparet utenfor hjemmet.

Alyie Tahai forteller at det er spesielt å tenke på at de ikke er mange meterne unna skredområdet.

– Det er litt tungt. Det ligger tre personer der, det er tungt å tenke på, sier hun.

200 fremdeles evakuert

Om lag 600 beboere kunne flytte hjem onsdag. Drøyt 200 beboere er fremdeles evakuert etter skredet.

Endringen i evakueringsområdet kommer etter at Norges vassdrags- og energidirektorat mandag kom med sin nye vurdering.

Områdene som nå åpnes, er: Viervangen, Ingelstun, Hagaveien, Ingelstuhagan, Nystuguta (med unntak av husnummer 4), Gjerdrum Bo- og behandlingssenter (Nystuen 1), Nordre deler av Nystulia (husnummer 67-148) og friområder og jorder nord og vest for Viervangen.