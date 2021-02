Over 200 klager til NRK for uttalelse om Israel

– Så langt har vi fått 210 klager, forteller sekretær for Kringkastingsrådet, Erik Skarrud til avisen Dagen.

Klagene er kommet inn til rådet etter at programmet ble sendt tirsdag.

Også NRKs underholdningsdirektør Charlo Halvorsen sier via avisen at han legger seg flat på vegne av kringkasteren.

Programlederen Shaun Henrik Matheson sa i programmet at det var en vits etter at han først hadde kommet med uttalelsen om at han ønsket at vaksinen ikke virket i Israel.