Mexico godkjenner vaksine



Mexicos helsemyndigheter ga hastegodkjenning til bruk av den russiske koronavaksinen Sputnik V i natt norsk tid. Landet har inngått kontrakt om å få tilsendt 400.000 doser som blir levert denne måneden.

Mexico, som er hardt rammet av pandemien, ga grønt lys for Pfizer-vaksinen i desember og AstraZeneca-vaksinen i januar. Så langt har landet mottatt rundt 675.000 doser, alle fra Pfizer, et antall som monner lite i et land med 126 millioner innbyggere.

291 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 291 koronasmittede i Norge. Det er fem færre enn dagen før og tolv flere enn samme dag i forrige uke. I alt 75 av smittetilfellene ble registrert i Oslo.

Ved midnatt natt til onsdag var det registrert 63.553 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Solskjærs menn tangerte seiersrekord i Premier League

Southampton-debutanten Alexandre Jankewitz pådro seg rødt kort etter 80 sekunder i Premier League-debuten. Mot ti mann herjet Manchester United og vant 9-0.

De siste minuttene ble Southampton redusert til ni mann før straffesparket som førte til det sjuende målet. Da innbytter Daniel James satte inn 9-0 på overtid hadde United tangert rekorden for tidenes største PL-seier. Manchester United vant selv 9-0 over Ipswich i 1995. Da scoret Andy Cole fem ganger.

WHO-eksperter på virusjakt

Eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) besøkte i natt norsk tid et laboratorium som amerikanske tjenestemenn har antydet kan være koronautbruddets opprinnelse. Laboratoriet tilhører Wuhans virologiske institutt, der det forskes på noen av verdens farligste sykdommer.

WHOs eksperter er for tiden i Wuhan i Kina for å finne ut hvor viruset kom fra. Søndag besøkte ekspertene markedet i Wuhan der flere av de aller første koronapasientene ble smittet.