75 smittede i Oslo siste døgn – 7 færre enn snittet sist uke

Antall smittede siste døgn er seks flere enn dagen før. Samme dag forrige uke ble det registrert 88 smittetilfeller.

Stovner bydel har fortsatt det høyeste smittetrykket de siste to ukene. Der er det nå 456 smittede per 100.000 innbyggere. Søndre Nordstrand følger etter med 383 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i bydel Nordre Aker, der tallet er 81 de siste to ukene og bydel Nordstrand der smittetallet er 90 per 100.000.

Totalt er 17.536 personer i hovedstaden registrert smittet siden mars i fjor. Det er flest smittetilfeller i aldersgruppen 20 til 29 år med drøyt 4.313. Det tilsvarer nesten ett av fire tilfeller i Oslo.