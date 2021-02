Mutert virusvariant påvist i tre nye kommuner

Prøven ble sendt til Folkehelseinstituttet for analyse 26. januar etter mistanke om at personen kunne være smittet av den muterte varianten.

– Jeg kan bekrefte at en innbygger i Vestby har fått påvist det muterte viruset , sier Stein Roger Jørgensen, enhetsleder for teststasjon covid-19 i Vestby kommune, til avisen.

Han sier at smittetilfellet ikke førte til videre smitte i Vestby.

Mutert virus oppdaget på Voss



En innbygger i Voss kommune i Hordaland er smittet av den muterte varianten av koronaviruset, opplyser kommunen.

Personen er i samme husstand som en annen person på Voss som fikk bekreftet smitte søndag, skriver avisa Hordaland.

– Smitten har utspring i smitteutbruddet i Ulvik. De to har vært i karantene, så vi har god kontroll på smittesituasjonen, sier kommuneoverlege på Voss, Eystein Hauge.

Personen som er smittet, har kun lette symptomer.

I en pressemelding tirsdag kveld opplyser kommunen at det er avdekket mange nærkontakter i Voss til smitteutbruddet i Ulvik. Årsaken er at to av de smittede i Ulvik har vært elever ved skoler i Voss, og at det fører til mange nærkontakter.

– Noen av nærkontaktene viser allerede symptomer på covid-19, og det er ventet en del positive tester de neste dagene. Det er påvist at det gjelder den britiske virusmutasjonen som er svært smittsom, skriver kommunen.

De skriver videre at alle definerte nærkontakter blir kontaktet tirsdag og onsdag.

Mutert virus i Ullensaker kommune



Det er påvist to tilfeller av den britiske virusvarianten i Ullensaker kommune. Kommunelegen frykter ikke at disse tilfellene skal føre til utbrudd i kommunen.

Ifølge kommunen lar begge tilfellene seg spore. I tillegg ble de smittede raskt satt i isolasjon, og det er få nærkontakter. Dette gjør at kommuneoverlege Einar Kristian Borud ikke frykter utbrudd av mutert virus i Ullensaker.

– Ettersom smitten hos disse personene lar seg spore, nærkontaktene deres er få og de har sittet i karantene, frykter jeg ikke at vi vil få et utbrudd av mutert virusvariant i Ullensaker på grunn av disse smittetilfellene, sier Borud.

Det første tilfellet gjelder en person som har vært på reise i England, mens det andre tilfellet gjelder en person som er blitt smittet på sin arbeidsplass i Oslo.

61 tilfeller av britisk virusmutasjon bekreftet i Oslo

61 tilfeller av den britiske mutasjonen av coronaviruset er påvist i Oslo, opplyser helsebyråd Robert Steen (Ap). Seks av tilfellene har uavklart smittekilde.

– Det er altså ikke ukjent smittevei, det er en uavklart situasjon. De er såpass ferske at smittesporing ikke er gjennomført ennå. Der smittesporingen er avklart har vi smittevei på alle, presiserte Steen 1. februar.

– Vi begynner å få analyser som viser mutanter på tidligere tidspunkt enn tidligere. Vi venter ikke 13 dager slik Nordre Follo måtte gjøre. Vi har nå begynt å få analyser fra 26. og 27. januar. Det er ikke villsmitte, sa han.

Antall tilfeller er 20 flere enn søndagens oppdatering fra FHI.

Sju tilfeller på sykehjem

Sju av tilfellene er funnet på Smestadhjemmet, som er det eneste som ligner et utbrudd av den britiske varianten i Oslo, ifølge Steen.

De resterende 54 tilfellene er rapportert fra kommunens bydeler.

– De fleste er knyttet til utenlandsreise, utbrudd i andre kommuner eller nærkontakter av disse, sa Steen på en pressekonferanse mandag.

– Det som er det viktige er om hvorvidt vi kan spore smittebanene og dermed kan identifisere nærkontakter og sette folk i isolasjon fort. I den sammenhengen har vi god kontroll, sa Steen.