Mutert virus oppdaget på Voss

Personen er i samme husstand som en annen person på Voss som fikk bekreftet smitte søndag, skriver avisa Hordaland.

– Smitten har utspring i smitteutbruddet i Ulvik. De to har vært i karantene, så vi har god kontroll på smittesituasjonen, sier kommuneoverlege på Voss, Eystein Hauge.

Personen som er smittet, har kun lette symptomer.

I en pressemelding tirsdag kveld opplyser kommunen at det er avdekket mange nærkontakter i Voss til smitteutbruddet i Ulvik. Årsaken er at to av de smittede i Ulvik har vært elever ved skoler i Voss, og at det fører til mange nærkontakter.

– Noen av nærkontaktene viser allerede symptomer på covid-19, og det er ventet en del positive tester de neste dagene. Det er påvist at det gjelder den britiske virusmutasjonen som er svært smittsom, skriver kommunen.

De skriver videre at alle definerte nærkontakter blir kontaktet tirsdag og onsdag.