Young Bloods-leder frifunnet for kidnapping

I juni i fjor ble 30-åringen dømt til sju års fengsel i Oslo tingrett for medvirkning til drapsforsøk og kidnapping, men i Borgarting lagmannsrett ble han frikjent for kidnapping.

Mannen, som har sittet i varetekt siden 2018, ble i lagmannsretten imidlertid dømt til to år og åtte måneders fengsel for medvirkning til drapsforsøk. Dermed anses dommen som ferdigsonet.

Norskalbaneren ble dømt etter at en mann fra en rivaliserende kriminell gjeng ble skutt i bekkenet med hagle i 2012, men frifunnet for å ha holdt en familiefar fanget og torturert i to døgn i 2015.

– Min klient er domfelt i tråd med egen erkjennelse. Han er svært tilfreds med å ha fått en rettferdig behandling og en rettferdig dom i lagmannsretten, sier forsvarer Øyvind Bratlien til TV 2.

To andre menn i 30-årene, som i Oslo tingrett ble dømt til henholdsvis to års og to år og tre måneders fengsel, ble i lagmannsretten frifunnet, skriver Aftenposten. I tillegg er en fjerde mann dømt til to år og åtte måneder fengsel, mens to andre ble dømt til henholdsvis åtte måneder og 30 dager fengsel.

I lagmannsrettens dom står det at mannen har beskrevet at han «var en «brobygger, initiativtaker og samlingspunkt». Samtidig har han nektet for at han kunne bestemme hva andre personer skulle gjøre eller ikke gjøre».