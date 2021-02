Ulvik kommune: Ikke lov til å ha besøk i eget hjem

Kun matbutikker får holde åpent, og de må sørge for at ikke flere er til stede i lokalet enn at to meters avstand kan holdes, skriver Bergens Tidende.

Ifølge den nye forskriften, som gjelder fram til søndag må serverings- og skjenkesteder holdes stengt, men det blir tillatt med takeaway. Det vil heller ikke være tillatt med besøk på omsorgstunet, med unntak for besøk til personer med kritisk sykdom.

Til sammen ti personer er smittet av covid-19 i Ulvik de siste dagene, en av dem har trolig den muterte, britiske virusvarianten, ifølge Bergensavisen. En barnehage er stengt, og sju skoleklasser er i karantene.