Åpner for at Oslo-folk kan besøke kjæresten igjen

Etter at regjeringen lempet på hytteforbudet og åpnet for at også Oslo-folk igjen kan dra på hytter i en annen kommune, vil ikke byrådslederen lenger be innbyggerne avstå fra å besøke kjæresten i en annen kommune.

– Så hvis du definerer det som om kjæresten din bor på hytta i nabokommunen, så er det bare å dra, sier Johansen.

Byrådslederen understreket imidlertid at Oslo-folk fortsatt bør unngå å ha mer enn ti på besøk hjemme.

Håper på positive signaler til utesteder og treningssentre

Raymond Johansen (Ap) håper han snart kan gi positive signaler til utesteder og treningssentre i Oslo, men vil ikke sette grense for hvor lav smitten må være.

– Vi kommer tilbake til ytterligere lettelser, men jeg er helt imot å gi et tall, sa byrådslederen på mandagens pressekonferanse.

– Jeg deler absolutt bekymringen for arbeidsledigheten og for mange utesteder i Oslo. Vi håper å komme med positive signaler om ikke så altfor lenge dersom den positive trenden fortsetter, sa Johansen.

– Oslo har hele tiden vært episenteret for smitte

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener Oslo trenger strenge tiltak fordi hovedstaden i hele pandemien har vært Norges episenter for smitte.

Til tross for synkende smittetall i Oslo, er hovedstaden med i den såkalte «ring 1» i trinnsystemet for tiltak på Østlandet etter mutantutbruddet i Nordre Follo.

– Oslo har hele tiden vært episenteret for smitten, rett og slett fordi viruset trives best der det er mye folk. Vi må fortsette å være forsiktige. Vi skal ha en gradvis, kontrollert gjenåpning av Oslo. Det er mantraet for byrådet, sier Johansen.

– Det vi har lært er at det er lettere å stenge ned enn å gjenåpne, sier byrådslederen.