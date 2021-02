Flere hundre tok farvel med brannofrene Gustav (12) og Mogens (15) i Vågan kirke

De to brødrene var blant de fem ofrene da hytta de var på brant ned til grunnen på Andøy 16. januar.

På grunn av koronarestriksjoner var det kun 50 som fikk delta i seremonien inne i kirkebygget, men flere hundre fulgte den digitalt fra bilene sine på utsiden.

– De pårørende og lokalsamfunnet tar avskjed med to livsglade, gode gutter som sto på terskelen til nye og spennende opplevelser i livet. Det er to henningsværinger som er døde. Det er et lokalsamfunn og familier i dyp sorg, sier prost i Lofoten, Kristine Sandmæl, til VG.