FHI: Coronavaksiner til Trøndelag ikke frostskadd

Transportselskapet World Courier meldte før helga at vaksineleveransen som ankom 19. januar kunne ha blitt utsatt for frost under transport. FHI fryktet de 342 vaksinedosene var blitt ødelagt, men kan etter «en grundig vurdering av det aktuelle vaksinepartiet» avkrefte dette.

– Kontrollen viser at de aktuelle vaksinedosene ikke var utsatt for frost. Det innebærer at de som fikk en vaksinedose fra dette partiet ikke trenger en ekstra dose. De som bare har fått én dose kan få sin andre dose som tidligere planlagt, sier overlege Sara Viksmoen Watle ved Folkehelseinstituttet.