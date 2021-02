Derfor forblir studentenes lesesaler i Oslo-regionen stengt mens bibliotekene får åpne

Selv om undervisningen har vært digital, har åpne lesesaler vært et kjærkomment tilbud for studentene, men for en drøy uke siden ble salene stengt i 25 kommuner i Oslo-regionen etter utbrudd av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo.

I helgen måtte studentene i like mange kommuner innse at det blir nok en uke med hjemmestudier. Men for flere virket det ulogisk at bibliotekene får åpne onsdag mens lesesalene fortsatt må holde stengt.

– Bibliotekene blir åpnet på anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet fordi de anses som et viktig tilbud for barn og unge, samtidig som de ikke anses for å ha veldig stor betydning for økt mobilitet. Anbefalingen for lokalene til universiteter, høyskoler og fagskoler var at de fortsatt skulle være stengt for studenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til NTB.

Forventer tilrettelegging fra lærestedene

Regjeringen valgte lørdag å prioritere lettelser for barn og unge. I pressemeldingen ble det fremhevet at «å kunne gå (...) på skolen er viktig både for (...) læring og for å motvirke ensomhet og isolasjon».

– Gjelder ikke det samme for studenter, som ofte bor smått og trangt, og som har fått flere semestre kraftig amputert under pandemien?

– Jo, smitteverntiltakene har i snart ett år rammet oss alle, og jeg skulle ønske vi kunne åpne opp mer for både deg, meg og studentene. Selv om mange ikke har fysisk undervisningsopplegg på campus, så forventer jeg at lærestedene sørger for at alle studenter har mulighet til å delta på seminargrupper, webinarer og lignende, svarer Asheim.

Statsråden varsler at det nå skal brukes 200 millioner kroner på å ansette studenter som skal få på plass enda mer faglig og sosial oppfølging. I tillegg er det gitt litt mer penger til det psykiske helsetilbudet og til Mental Helses studenttelefon.

Håper på endringer

Stengingen av lesesaler i blant annet Oslo, Ås og Lillestrøm er videreført, i første omgang til og med onsdag 10. januar. Om tiltaket forlenges, blir trolig klart kommende helg.

– Jeg forstår veldig godt at studentene er utålmodige etter å få komme tilbake på campus, og jeg håper vi kan åpne enda mer opp i neste runde, sier Asheim.

– Det har vært et krevende studieår med mye digital undervisning og lite faglige og sosiale aktiviteter. Jeg håper campus etter hvert kan våkne til live igjen slik vi kjenner det. Det kan vi få til hvis vi alle gjør det vi kan for å hindre spredning av viruset, fortsetter han.

Enkelte får tilgang

Riktignok er det enkelte studenter i de aktuelle kommunene som kan møte fysisk på campus. Det gjelder studenter som har behov for ferdighetstrening eller forsøk for å ikke bli forsinket i utdanningen.

I tillegg er fire kommuner, deriblant Drammen og Horten, fra onsdag ikke lenger bundet av tiltakene. Dermed kan universiteter og høyskoler der åpne hvis kommunene selv ønsker det.

Ifølge regjeringen åpnes det ikke helt opp ennå i de øvrige kommunene siden smittesituasjonen fortsatt er usikker.

Søndag kveld ble det klart at også Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler blir rammet av «ring 1- og ring 2-tiltakene». Dermed er det totale tallet fortsatt 25 kommuner.