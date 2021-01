Mutert virus oppdaget i Moss

På sine nettsider opplyser kommunen at de lørdag kveld fikk bekreftet at tre coronasmittede i Moss i har blitt smittet av den muterte varianten av viruset i januar.

– Selv om vi skulle ønske vi slapp unna, så er det ikke uventet at det muterte coronaviruset nå også er bekreftet i Moss. Smittekobling til utbruddet i Nordre Follo er nettopp grunnen til vi mistenkte mutert virus og til at vi fortsatt har veldig strenge restriksjoner i Moss, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Moss kommune opplyser at de jobber for å få bedre oversikt over eventuell spredning av det muterte viruset i Moss.

Siste døgn er det er påvist tre nye smittetilfeller i kommunen. To av tilfellene er kjente nærkontakter, mens i det siste tilfellet er smittekilden foreløpig ukjent.