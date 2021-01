Melby krever bedre skoletilbud på rødt nivå: – Jeg blir irritert

– Det er ingenting som trenger å tilsi at rødt nivå betyr én dag på skolen i uka, sier kunnskapsministeren til NTB.

Selv om smittesituasjonen i en kommune betyr at skolene har rødt nivå, trenger det altså ikke bety at elevene må få mesteparten av undervisningen digitalt hjemme.

Melby har fått meldinger om elever som ikke får gå på skolen hver dag fordi det ikke er plass på bussen.

– Da blir jeg irritert på elevenes vegne. Hvor mange ledige busser har vi ikke i dette landet nå? Det er bare tøys, sier hun og viser til at regjeringen har understreket at det ikke skal spares på tilbud til elevene.

– Har fått penger

Hun viser til at regjeringen ga kommunene nærmere 20 milliarder for å håndtere pandemien i fjor og at det så langt i år er bevilget 8,6 milliarder kroner til koronahåndtering til kommunesektoren

– Det er én milliard mer enn de ventede utgiftene, sier Melby.

Hun ber kommunene forberede seg bedre.

– Nå er vi nødt til å tenke at sånn blir det resten av dette skoleåret. Det er veldig stor fare at disse kommunene hvor man går på gult nå, vil gå tilbake på rødt, sier hun med henvisning til kommunene i Oslo-området som til onsdag kan trappe ned de strengeste tiltakene.

– Har litt å gå på

Selv om smitten i samfunnet sier at skolene skal ha rødt nivå, er det ingenting i Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell som tilsier at elevene skal tilbringe mesteparten av tiden hjemme. I stedet heter det at elevene skal deles i mindre grupper eller ha «alternerende oppmøtetider».

Å sette opp ekstra busser, omorganisere skoledagen, leie ekstra lokaler og hente inn ekstra vikarer kan gi flere elever mer fysisk undervisning, mener Melby.

– Jeg har fått mange rapporter om førsteklassinger som bare er annenhver dag på skolen. Det syns jeg ikke er bra nok, understreker statsråden.

Melby sier at noen skoler har strukket seg langt, men tilføyer:

– Jeg mener at flere kommuner har litt å gå på og ikke vært godt nok forberedt på rødt nivå, fortsetter hun.

Frykter de unge faller av

Melby er særlig bekymret for elever på videregående skoler som har hatt redusert undervisning i mange måneder. Hun frykter at frafallet kan bli stort.

– De som er 16 til 19 år, er i en kritisk fase da du faktisk tar et aktivt valg om du vil gå på skolen eller ikke, sier hun.

I Drammen har de videregående skolene vært på rødt nivå siden begynnelsen av november, og mange elever har bare fått tilbud om undervisning på skolen én eller to dager i uka.

De videregående skolene i Oslo har også hatt rødt nivå i samme periode, og her får elevene som hovedregel undervisning enten halve dager eller annenhver dag, opplyser kommunikasjonssjef Trine Synnøve Lie Larsen i Utdanningsetaten.

Ingen oversikt

Melby sier at hun ikke har noen løpende oversikt over hvor mange som faller fra under pandemien, men sier hun jevnlig får oppdateringer fra fylkeskommunene.

– I de områdene hvor det har vært på rødt nivå lenge, er jeg veldig bekymret. Det er utrolig mange som jobber kjempemye, som tar kontakt med elevene og gjør det de kan for holde på dem. Men det er vanskelig når de skrur av skjermen, sier hun.