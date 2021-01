Innbruddstyv knivstakk beboer i Fredrikstad

Gjerningsmannen, som er i 30-årene, knivstakk en annen mann etter å ha forsøkt å bryte seg inn i et bolighus ved 3-tiden natt til søndag.

Mannen stakk av etter å ha utløst boligalarmen, men ble tatt igjen av en av beboerne i huset. Da trakk gjerningsmannen fram en lommekniv mot beboeren.

– Han fikk et lite kutt i armen. Det er alltid alvorlig når noen får en stikkskade eller kutt av kniv, så vi får prise oss lykkelige over at det gikk så bra denne gangen. Det er ofte tilfeldig om det går bra eller ikke, sier Jon Erik Nygård, operasjonsleder i Øst politidistrikt, til Fredriksstad Blad.

– Vi vil gjerne ha kontakt med noen som kan ha hørt skrik, skrål og leven ved Sembs gate, Uraniaveien og Bjørndalsveien, sier Nygård.

Den antatte gjerningsmannen ble senere pågrepet. Da hadde han blant annet på seg en lommekniv og en jaktkniv.