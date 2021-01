Søker med helikopter etter savnet mann på Venabygdsfjellet

Politiet er usikre på når mannen dro ut på skitur, men de mener det var på fredag. Bilen til mannen ble funnet ved Kiwi i Venabygd lørdag, og politiet antar han har gått innover fjellet på ski.

Den savnede mannen er hjemmehørende i Oslo-området. Politiet ble varslet klokken 17.30 lørdag, og en større leteaksjon ble iverksatt.

Hundepatruljer, rundt 20 snøscootere og mannskap fra Røde Kors har bistått i letearbeidet natt til søndag, men søket har så langt vært resultatløst. Det har i løpet av natten vært fine leteforhold, men svært kaldt. Politiet opplyser til NTB at temperaturen har ligget på rundt 15 minusgrader.

Til NRK opplyser politiet at det er lite trolig at mannen har overnattet i telt. Søndag morgen settes et politihelikopter inn i søket.

– Mannen skal sannsynligvis ha på seg oransje bukse, en hvit jakke og muligens en svart sekk, og han går trolig med vanlige langrennsski, sier operasjonsleder hos politiet i Innlandet, Haagen Løvseth.