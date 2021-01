Nye tall viser økning i familievold under pandemien

I perioden fra januar til og med november 2020 registrerte Øst politidistrikt 830 familievoldssaker. I samme periode i 2019 var tallet 720. Økningen kommer etter tre år med nedgang i slike saker, skriver VG.

I et mindre utvalg saker som ble nærmere analysert, var en tredel av de fornærmede barn. Politiet antar økningen skyldes fravær av vesentlige beskyttelsesfaktorer og en økning i risikofaktorer som stress, rusmiddelbruk og isolasjon.

– Vi er bekymret for at dette vil vedvare så lenge vi har smitteverntiltak, eller så lenge konsekvensene av tiltakene er til stede, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt til VG.

Justisminister Monica Mæland (H) forteller at de jobber med å lage en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner, der erfaringene fra pandemien vil være viktig.

– Jeg har fra første dag forsikret meg om at politiet prioriterer å beskytte og hjelpe utsatte barn. Tilbakemeldingen fra politiet er helt tydelig på at de er bevisste på økning av fysisk og psykisk vold i nære relasjoner under pandemien.

Øst politidistrikt omfatter 29 kommuner med omkring 738.000 innbyggere i de tidligere fylkene Østfold og Akershus.