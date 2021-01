Kvinne dømt for drapsforsøk i Oslo sentrum

Hun har også blitt dømt til å betale fornærmede 100.000 kroner, skriver Nettavisen. Hendelsen fant sted om kvelden 13. juni.

Kvinnen forklarte i retten at fornærmede ved tidligere anledninger hadde ruset henne og forgrepet seg på henne. Da hun så ham på stedet, bestemte hun seg for å gi ham «en lærepenge». Fornærmede fikk en stikkskade på høyre side av halsen, samt kutt på kinnet og armen.

– Tiltalte er overrasket over å bli domfelt for drapsforsøk når fornærmede kun fikk overfladiske sår. Hun prøvde ikke å drepe ham. Dommen blir derfor anket, skriver kvinnens forsvarer, advokat Knut-Ole Bakke Hansen, til Nettavisen.

Fornærmede benekter at det har vært noen intim kontakt mellom ham og kvinnen. Han mener at hendelsen omhandlet hevn ettersom kvinnen tidligere har hatt et forhold til en annen mann som har en relasjon til fornærmede.

Kvinnen ble også dømt for å ha slått en annen mann, slik at han fikk et kutt i bakhodet.