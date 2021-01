Karanteneregler gir kritisk mangel på intensivsykepleiere for Ahus

Etter at Norge natt til fredag stengte grensene, er det kritisk mangel på intensivsykepleiere ved Ahus, melder NRK.

– Tilgangen til respiratorkompetanse gir en svært alvorlig situasjon for vår drift spesielt i helgene, sier HR-direktør Jan Inge Pettersen.

Vikarer fra andre land må være i karantene i tre døgn og vise negativ coronatest før de kan komme på jobb. Det gjør at Ahus mangler flere intensivsykepleiere etter at et 30-talls faste vikarer har varslet at de ikke kan komme på jobb.

– I utgangspunktet er det en knapphetsressurs. Når de faste vikarene blir borte, så blir kapasiteten enda mer kritisk, sier Pettersen.

Løsningen kan bli å sende intensivpasienter videre til sykehus som har nok ansatte på jobb.