Same fikk gyldig fravær fra straffesak siden innkallingen var på norsk

Samen ble frikjent i Indre Finnmark tingrett, men da ankesaken startet i Tromsø, møtte han ikke opp, skriver Rett24.

Aktor ville at saken skulle fremmes i tiltaltes fravær, men Hålogaland lagmannsrett konkluderte med at mannen hadde gyldig fravær siden innkallingen var på norsk, samt at påtalemyndighetens anke var egnet til å fremkalle villfarelse hos tiltalte.

Dermed må ankesaken utsettes. Mannen er tiltalt for å ha sagt «mun sprengen rådhusa» til en ansatt på telefon siden han ikke ble satt over til ordføreren.

Mannen har tidligere krevd at ankesaken må holdes i Finnmark. Høyesteretts ankeutvalg sa nei, men kom med kraftig kritikk av at lagmannsretten ikke har et fast rettssted i det tidligere fylket.

– Det virker som om det norske justissystemet ikke er spesielt flinke til å ivareta samefolkets rettigheter i rettspleien, og det var fornuftig av lagmannsretten å gripe inn og nekte saken videre behandlet nå, så lenge hans rettigheter er overkjørt av politiet, sier mannens forsvarer, advokat John Christian Elden.