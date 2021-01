Regjeringen åpner for at noen studenter kan komme tilbake til campus

Det skal fortsatt være digital undervisning på universiteter, fagskoler og høyskoler for studenter i ring 1- og ring 2-kommunene. Men nå er det innført et unntak: De som må gjøre forsøk og ha ferdighetstrening som er nødvendig for å ikke bli forsinket i studiene sine, kan få tilgang til lokalene.

– Jeg er glad for at vi kan starte med å lette litt på tiltak for universitet og fagskoler, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på regjeringens pressekonferanse lørdag formiddag.

Men Melby hadde samtidig en klar oppfordring om lettelsen på dette tiltaket.

– Jeg vil understreke at den skal brukes med forsiktighet og kun når det er godt begrunnet, sa hun.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier i en pressemelding at det har vært et krevende studieår for mange med mye digital undervisning og lite faglige og sosiale aktiviteter.

– Jeg håper campus etter hvert kan våkne til live igjen slik vi kjenner det. Det kan vi få til hvis vi alle gjør det vi kan for å hindre spredning av viruset, sier han.