Kjøpesentrene forblir stengt når Oslo-regionen gradvis får åpne opp igjen

De strenge tiltakene videreføres til 3. februar, før det blir en gradvis åpning. Da blir de 25 kommunene delt i to grupper, men samtlige må holde kjøpesentrene stengt fram til tidligst 10. februar.

– De fleste butikker er stengt i dag. Basert på rådene vi har fått fra helsemyndighetene, kan enkeltstående butikker i disse kommunene åpne fra 3. februar. Kjøpesentrene og varehusene må fortsatt holde stengt, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Helseminister Bent Høie (H) forklarer at de holder kjøpesentrene stengt for å unngå at folk beveger seg for mye. I en situasjon med likt smittetrykk, kunne sentrene ha blitt holdt åpne, forklarer han.

– Det er blant annet basert på risikoen knyttet til mobilitet, når vi har som mål å slå ned en mer smittsom variant, sier Høie.

I mars og utover våren fikk kjøpesentrene holde åpent, selv i en presset smittesituasjon.

– Vi vet heldigvis veldig mye mer enn vi gjorde i mars. Det å stenge et kjøpesenter eller varehus er en del av den nasjonale beredskapsplanen på nivå 5, fordi det tiltrekker så mange mennesker på tvers av kommunegrenser. Det gjør det mer krevende å ha kontroll på sporing, sier Høie.