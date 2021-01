Fram til nå har en legeattest på gjennomgått coronasykdom gitt unntak fra kravet til test og karantene ved kryssing av grensa inn til Norge. Ettersom flere har kommet med falske attester, avvikles dette nå.

– En slik attest vil ikke gi unntak for verken obligatorisk test på grensen eller unntak fra karantene. For unntak for smittekarantene må man nå ha en norsk attest, sier helseminister Bent Høie (H).