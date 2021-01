Nytt om koronatiltak i Oslo-regionen

Regjeringen holder pressekonferanse om koronatiltakene som ble innført i 25 kommuner i Oslo-regionen etter utbrudd av mutantvirus i Nordre Follo. Tiltakene varer opprinnelig fram til mandag.

Kong Harald opereres

Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet og skal lørdag morgen opereres for en skadd sene over høyre kne. Kongen er sykmeldt til og med 14. februar.

KrFs landskonferanse

Landskonferansen til Kristelig Folkeparti starter lørdag. Konferansen holdes digitalt og varer lørdag og søndag.

Koronaprotester i Danmark

Det er varslet demonstrasjoner mot koronarestriksjonene i Danmark. Regjeringen har besluttet å forlenge nedstengingen av landet fram til 28. februar.

Masse vintersport

Det er duket for nok en lørdag med vintersport. Det blir verdenscuprenn i blant annet langrenn, hopp, alpint og skøyter for begge kjønn, samt kombinert for menn.