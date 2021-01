Bærumsmann pågrepet etter NRK-dokumentar

Bærumsmannen i slutten av 50-årene ble pågrepet av Økokrim i en leilighet i Bærum fredag formiddag. Politiet hadde da lett etter ham i flere dager. Pågripelsen skjedde etter at NRK mandag publiserte Brennpunkt-dokumentaren « Millioneventyret », om et investeringsprosjekt han er involvert i.

– Han er foreløpig siktet for grovt heleri. Det er overført større pengebeløp til hans konto fra utlandet, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim til NRK.

Mannen har ikke tatt stilling til siktelsen, men samtykker til to ukers varetekt, forteller advokat Anders Brosveet, som er forsvarer for bærumsmannen.

« Prosjektet », der mannen mistenkes for å ha hatt en lederrolle, har vart i over 15 år. Ingen investorer har sett noe til den lovede avkastningen. Flere titall nordmenn kan ha tapt over 40 millioner kroner. Foreløpig er bærumsmannen siktet for å ha mottatt 7,5 millioner kroner.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle sier de fortsatt er helt i starten av etterforskningen og hun forteller at Økokrim ikke hadde mannen på radaren før NRK-dokumentaren.

– På bakgrunn av det som kom fram i Brennpunkt fant vi grunn til å gjøre egne undersøkelser. Økokrim ser alvorlig på denne saken. Dette er en type investeringsbedrageri som rammer vanlige folk. Vi ser en økning av slike saker, sier hun.