Mann (21) tiltalt for voldtekt av 14-åring

Natt til 23. april 2020 skal 21-åringen ha voldtatt en 14 år gammel jente, til tross for at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen fordi hun var påvirket av rusmidler og/eller sov, heter det i tiltalen tatt ut av statsadvokat Erik Førde.

– Voldtekt av mindreårig er et alvorlig forhold i seg selv, men når det også omhandler seksuell omgang med barn under 16 år, så er det skjerpende, sier Førde, til Avisa Oslo.

21-åringen er i tillegg tiltalt for å ha rettet et gassvåpen mot jenta og uttalt at «hvis du ikke er stille nå – boom». Etter at han skal ha voldtatt jenta skal han ha rettet gasspistolen mot en annen jente og sagt at han skulle skyte henne og to andre navngitte jenter om de sa noe.

Tiltaltes forsvarer, Marijana Lozic, sier hennes klient ikke erkjenner straffskyld.

Oslo tingrett har satt av tre dager til behandlingen av saken som starter i Oslo tingrett 26. mai.