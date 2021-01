Forbrukerrådet fornøyd med kompensasjonsordning for pakkereiser

– Forbrukerrådet er glade for at regjeringen nå rydder opp og sikrer at forbrukere som har opplevd coronaavlyste reiser, sikres refusjon. Tvilen som har vært knyttet til dette i snart ett år har vært unødvendig, sier direktør Inger Lise Blyverket i en pressemelding.

Opplever en forbruker at en pakkereise blir kansellert som følge av korona, har de rett på refusjon. Men hvis selskapet som solgte reisen går konkurs mens kunden venter på refusjon, har forbrukeren så langt ikke vært garantert refusjon.

– Vi mener denne praksisen ikke er i tråd med pakkereiseloven, men ved å opprette en egen kompensasjonsordning for å sikre forbrukere refusjon, så løser regjeringen dette problemet, sier Blyverket.

Regjeringen legger opp til å kun kompensere forbrukere med reiser bestilt før 14. mars i fjor.