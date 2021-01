Legemiddeltilsynet tror AstraZeneca-vaksinen kommer tidlig neste måned

– Den kommer til Norge så fort som mulig. Allerede tidlig i februar skal den være i Norge, sier fagdirektør Steinar Madsen til NTB.

Fredag ble vaksinen ble godkjent for alle over 18 år, og det er ikke gjort noe unntak for de aller eldste, slik det var snakk om i forkant.

– Det har vært få personer over 65 år som har vært med i studiene, slik at det har vært en diskusjon om man har nok data. Men vi vet fra tidligere at det vanligvis er slik at eldre personer har effekt av vaksinasjonen, sier Madsen og legger til:

– Men det gjør at det blir en liten grad av usikkerhet når det gjelder effekt hos de aller eldste, fordi man ikke har data på det.

Fagdirektøren sier AstraZeneca har en lavere beskyttelsesgrad enn de to vaksinene som er godkjent i Norge (Pfizer/Biontech og Moderna), og at det nå er opp til Folkehelseinstituttet å ta en avgjørelse om hvordan vaksinen skal brukes i Norge.

Det var ventet at Norge ville få 1,12 millioner doser av AstraZeneca i februar, men 22. januar ble det kjent at Norge får rundt 1 million færre doser enn ventet.