Opposisjonen vil forlenge coronaordninger til høsten

– Regjeringen har ikke fulgt opp Stortingets vedtak om å forlenge flere av ordningene til 1. oktober. Det må rettes opp, slår finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug (Frp) fast.

Også SV og Ap understreker at det er meningen at støtteordningene til både bedrifter og vanlige folk skal vare til høsten, og viser til tiltakene som Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gikk sammen om i forrige uke.

– Det er mye bra, men samtidig er det flere ting Stortinget har vedtatt som ikke er fulgt opp. Det er dermed mye som må forbedres, men dette er et bra utgangspunkt på kort tid, sier Listhaug etter at regjeringen la fram sine tiltakspakke fredag.

Hun mener blant annet at kompensasjonsordningen for bedrifter må forbedres.

Vil sikre feriepenger til ledige

Arbeiderpartiet understreker at Stortinget har vedtatt at ordningene for permitterte og arbeidsledige skal vare helt til 1. oktober, ikke bare forlenges til juli, slik regjeringen har foreslått.

Partileder Jonas Gahr Støre mener også det må gjøres mer for å gjøre arbeidsfolk bedre stilt under krisen.

– Vi krever at feriepenger til de arbeidsledige og permitterte må på plass. Det er rett og rimelig, og hadde vært til stor hjelp for mange som har og har hatt det tøft, sier Støre, som også etterlyser en ordning for lønnsstøtte for å holde folk i jobb.

– Undervurdert

Regjeringen har undervurdert hvor stor krisen er for arbeidsløse og folk som har lite, mener SV.

– Det største problemet med pakken er at den ikke gir mer å leve av for lavtlønte som har mistet jobben. Mange har det nå svært vanskelig økonomisk etter lang tids ledighet, sier partileder Audun Lysbakken, som støtter kravet om feriepenger til de ledige.

Han sier SV reagerer sterkt på at regjeringen ikke følger opp stortingsvedtaket og foreslår at ordninger skal vare helt til høsten. Det skaper ny usikkerhet, mener Lysbakken.

– Svikter de ledige

Rødts Bjørnar Moxnes anklager regjeringen for å svikte de ledige.

– Det trengs støtte for å sikre arbeidsplasser som kan overleve, men det er provoserende at regjeringa ikke kompenserer bedre for tapene for mange arbeidsfolk, etter nedstenging på svært kort varsel, sier han.

Nye strengere tiltak betyr at flere nå får dagpenger fra Nav, og dermed raskt har gått ned i inntekt. Moxnes mener permitterte må sikres 20 dager med full lønn, slik det var fra mars til august i fjor.

Rødt mener dessuten at kommunene må få egne tilskudd til å styrke bemanningen eldreomsorgen, skolene og barnehagene, for å avlaste de ansatte der.