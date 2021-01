Flere personer lettere skadd i gasseksplosjon i verft på Stord

Det skriver Sørvest politidistrikt på Twitter.

– Jeg har ikke så veldig mye jeg kan si foreløpig, men bekrefter at det har vært en eksplosjon. Gass ble antent i en kullvert på verftsområdet. Vi jobber med å få oversikt over situasjonen, sier kommunikasjonsarbeider Odd Naustdal i Aker Solutions til E24.

Det var avisa Sunnhordland som først meldte om eksplosjonen.

Ifølge nettstedet kom meldingen om eksplosjonen klokken 11.47. Fem personer som var i nærheten av eksplosjonen er sendt til bedriftshelsetjenesten for å utrede skadeomfanget. På Twitter skriver politiet at de fikk melding om eksplosjonen klokken 12.29 og at de involverte er lettere skadd.

NTB har vært i kontakt med Stord brann og redning som bekrefter at de er varslet om eksplosjonen, men at det ikke har vært behov for å sende brannmannskaper til verftet.

Ifølge E24 er også Arbeidstilsynet orientert.