Nå er over 100.000 nordmenn vaksinert

Oppdaterte tall fredag viser at 100.343 nordmenn har fått første dose av en coronavaksine. Tilsammen 16.042 personer har også fått andre doser, viser vaksinestatistikken fra Sysvak, som er presentert på Folkehelseinstituttets vaksine-side.

Vaksinen tas med et intervall på 21 dager mellom første og andre dose.

I Norge har vi bestemt at de eldste og syke skal vaksineres først, og deretter resten av den voksne befolkningen.

Det har helt siden jul vært bekymring for at vaksineringen skrider for sakte frem.

Folkehelseinstituttets leder sa rundt årsskiftet at tempoet i vaksineringen vil ta seg opp, men siden har det oppstått problemer med levering av vaksiner fra produsentene, og statsminister Erna Solberg presenterte fredag tre scenarier for utviklingen av pandemien fremover, blant annet basert på vaksineringsprosessene:

* Optimistisk: Hele den voksne befolkningen har blitt tilbudt vaksine innen sommeren, og de fleste smitteverntiltak kan avvikles.

* Mellom-scenario: De eldre og syke får tilbud om vaksine innen sommeren, men resten av den voksne befolkningen får det innen årsskiftet. Smitteverntiltak må fortsette utover høsten.

* Pessimistisk: Vi rekker ikke å vaksinere befolkningen før året er omme, enten fordi produsentene ikke greier å vaksinere, eller fordi muterte virus gjør at vaksinen ikke gir like god beskyttelse. Dette scenariet gir en mer langvarig og uforutsigbar periode med smitteverntiltak.