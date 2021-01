Lysbakken: – Erna Solberg er kronisk for sein

– Erna Solberg er kronisk for sein og gjør alltid for lite for å holde ulikheten nede, sier Lysbakken til NTB.

Han kritiserer særlig at arbeidsledige lavtlønnede ikke får mer midler til å leve av.

– Mange har det nå svært vanskelig økonomisk etter lang tids ledighet. SV krever at folk på dagpenger får beholde mer av inntekten sin og at arbeidsløse må få feriepenger. Det vil skape litt mer trygghet for mange som er i en fortvilet situasjon.

I tillegg mener han regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets ønske om at en rekke støtteordninger skal vare til høsten.