Støre nominerer journalister til Nobels fredspris

Organisasjonene Støre nominerer, er Reporters Without Borders og Committee to Protect Journalists.

De to organisasjonene jobber med å beskytte journalister som blir truet eller hindret i arbeidet sitt.

– I verden i dag er Reporters Without Borders og Committee to Protect Journalists de to fremste organisasjonene for å fremme mediefrihet og beskytte journalister. En Nobels fredspris til disse organisasjonene vil være en anerkjennelse av arbeidet de gjør, og det vil anerkjenne de tusener av journalister som rapporterer fra konflikter, skriver Støre i sin nominasjon.

Også Høyres Sveinung Stensland har nominert Reporters Without Borders til fredsprisen.

Maria Ressa er en filippinsk gravejournalist som driver nyhetstjenesten Rappler.

– De siste årene har Ressa blitt trakassert, forfulgt og arrestert en rekke ganger – på grunn av hennes dekning av korrupsjon, spesielt om næringslivsfolk knyttet til president Rodrigo Duterte, skriver Støre.