Politiet etterforsker tyveri fra evakuert bolig 15 meter fra skredkanten i Gjerdrum

– Vi ble oppringt av politiet som sa at de hadde funnet en datamaskin som tilhører oss. Det betyr at noen har vært inne i huset vårt, og nå frykter vi at det er plyndret, sier en familiefar som ønsker å være anonym, til Romerikes Blad.

Da mannens sønn ble evakuert fra boligen i Nystulia tidlig på morgenen etter leirskredet 30. desember, rakk han ikke å få med seg eiendeler eller å låse døra. Mannen var selv på hytta da skredet gikk. Han anslår at huset ligger rundt 15 meter fra skredkanten.

Onsdag denne uken mottok familien en telefon fra politiet om det mulige tyveriet, etter at en politibetjent hadde funnet den stasjonære PC-en ved en lagerbygning utenfor rød sone på tirsdag. Der fant de også en PC-skjerm og et tastatur som familiefaren antar tilhører dem.

Politioverbetjent Øyvind Kværner, leder av etterforskningsseksjonen ved Ullensaker lensmannsdistrikt, bekrefter at de etterforsker tyveriet.

– Politiet ble tipset om funnet av PC-en, og vi har mistanke om at det har vært personer inne på området og stjålet dette, sier Kværner.