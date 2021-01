Det dreier seg om to kvinner og seks menn. To av de smittede er barn under ti år, to er i 20-årene, tre i 30-årene, og en i 50-årene.

Alle de smittede ble smittet av kjente nærkontakter og har mildt sykdomsforløp. Det ble utført 1.257 coronatester i Trondheim torsdag.