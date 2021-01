Letegeologen Hans Christen Rønnevik er død

I minneordet skriver Lundin at Rønnevik var «en av de siste virkelige pionerer i norsk olje- og gassindustri.»

E24 kaller Rønnevik en trollmann og skriver at han og teamet han ledet viser til store funn som Johan Sverdrup-feltet og Edvard Grieg-feltet.

Rønnevik jobbet først i Industridepartementet og Oljedirektoratet, og han sto for det første totalestimatet for ressursene på sokkelen. I 1983 gikk han over til privat sektor og viet resten av yrkeskarrieren til å lete etter olje i flere selskaper.

Rønnevik var fra Haugesund. Han ble utnevnt av kongen til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden i 2019.