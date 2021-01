Regjeringen vil få ensomme eldre ut på middag

Regjeringen foreslår å gi 30 millioner til dette, melder TV 2. Opplegget kan skje etter hvert som landets eldre blir fullvaksinerte, forhåpentligvis etter påske.

– Det er veldig mange eldre som under pandemien har sittet alene, særlig de som bor alene, og nå kan kommunene planlegge for at de inviteres ut på et måltid med andre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie til kanalen.

Tiltaket er basert på erfaringer fra Mandal på Sørlandet, der de har et konsept der flere restauranter serverer utvalgte retter til 120 kroner til eldre på dagtid. I tillegg bidrar taxinæringen med kjøring til og fra for dem som har behov for det.