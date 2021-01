Deepwell mistet kontrakt med Equinor – over 100 mister jobben

I forrige uke ble det kjent at Altus Intervention og Archer, sammen med samarbeidspartnere, vant oppdraget med å levere brønntjenester på 28 Equinor-plattformer i minst fem år. Verdien på kontrakten er fem milliarder kroner og sikrer 500 oljejobber i selskapene, skriver E24.

Men for Deepwell, som ikke fikk kontrakten, betyr dette at over 100 personer mister jobben. Karmøy-selskapet har hatt store brønnkontrakter med Equinor de siste årene. Equinor-kontrakten har stått for over halvparten av selskapets omsetning.

I første omgang kommer mellom 120 og 140 av selskapets om lag 215 ansatte til å miste jobben. De fleste jobbene forsvinner i offshore, men også stillinger på land vil bli borte.

– Vi har hatt god dialog med fagforeningen for å finne ut hvordan dette skal løses på en best mulig måte, sier administrerende direktør Jørgen Arnesen.